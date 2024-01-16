思達科技公司16日舉行「栽星計畫」獎助學金頒獎典禮，縣長鍾東錦獲邀致詞勉勵學子，頒發感謝狀給董事長劉俊良，肯定其善行義舉和襄助苗栗學子，獲獎學子也致贈親筆製作的感謝卡。鍾縣長期許學子以劉董事長為學習標竿，未來有能力回饋社會，就能形成善的循環、愛的力量。

教育處指出，「栽星計畫」是由思達科技董事長劉俊良，自2022度發起鼓勵苗栗國小學生向上的計畫，首年度捐贈獎助學金418萬，至今已捐贈836萬元。

今年再資助苗縣118所國小優秀學生奬學金每學期每人1000元、50位清寒學生助學金每人每年3萬6000元，希望透過實際的行動，回饋社會且培育人才。

頒獎典禮由思達科技董事長劉俊良率副總經理簡裕民、財務長鄭婉萍等主管舉行，縣長鍾東錦、教育處長葉芯慧和學管科長王芝翔等人受邀前往致謝，獲獎學生代表也在校長帶領下接受頒獎。

會中，鍾東錦感謝狀肯定思科公司的善行義峰，並安排頭份、通霄國小獲獎學生代表致贈感謝卡，場面溫馨感人；劉俊良也贈送在場人員過年紅包。

劉俊良指出，自幼家境不佳，求學過程受到很多人幫助、領取獎學金，如今事業有成，自然要回饋社會，加上很多朋友、同學和客戶都在苗栗，才會在苗栗啟動「栽星計劃」；他說，學童是國家未來的希望，提供獎助學金減輕生活壓力，更是對學子的肯定和鼓舞，希望他們未來有能力時能回饋社會，相信父母也會跟著一起感到驕傲。

鍾東錦表示，社會上有錢的人很多，但捨得的人不多，劉董事長的善行義舉是學子學習的標竿，「善良是一種選擇、聰明是與生俱來」，如果聰明不選擇善良、就會變得很可怕，呼籲師生仿效劉董的善行。

他說，縣府有責任、義務做好教育工作，為了成績較好學子，以後不再舟車勞頓到外地求學，近日他將赴行政院簡報，爭取早日設置新竹科學園區實驗中學苗栗分校，提升苗栗教育資源，期許學子未來出社會應該回饋社會，這就是善的循環、愛的力量。