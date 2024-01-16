為讓停車場經營更優質、民眾更好停車，台中市政府交通局首度委託逢甲大學執行「111年台中市公有路外停車場委託服務績效評估計畫」，評鑑出6處優良面停車場及2處優良立體停車場，15日舉辦頒獎典禮並邀請相關業者交流。

交通局長葉昭甫表示，為激勵台中市停車場業者自我評鑑，首次執行「台中市公有路外停車場委託服務績效評估計畫」，對公有路外停車場進行一次性停車場服務品質健檢，除表揚優良業者，也了解各停車場優缺點及改善空間，促使停車場及其經營業者持續進步。

交通局指出，公有路外停車場委託服務績效評鑑指標主要以「滿意」、「舒適」、「安全」、「可靠」、「有序」等五面向為主，並加入「履約」扣分項及「有感」加分項，經現場評鑑停車場經營環境、停車管理設備、服務態度、履約管理及實際民眾滿意度問卷調查評分後，以百分位數擇出評鑑總成績名列前10％的停車場。

立體停車場獲獎的是日月亭股份有限公司經營的惠來立體停車場、和雲行動股份有限公司經營的水安宮地下停車場是2座獲得優等的立體停車場；平面停車場部分日月亭股份有限公司經營的金華停車場、美村停車場、土庫停車場；歐特儀股份有限公司經營的精科停車場；中興電工機械股份有限公司經營的中平停車場及可樂停車場股份有限公司經營的櫻花停車場都獲得優良獎。

葉昭甫表示，評鑑參考國、內外及各縣市評鑑指標，藉由AHP問卷蒐集產業界、公部門、學術界、消保團體、同業公會等各界意見分析，表揚優良停車場業者具良性循環效益，計畫背後更重要的是，培養各業者隨時注意與檢視服務品質與停車環境，滿足民眾停車需求。