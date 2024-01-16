北韓領導人金正恩在平壤最高人民會議上發表講話時，再次提到絕束與南韓和解的政策，稱其為「不可調和的敵人」，他甚至打算拆除他父親金正日所建造「統一門」(正式名稱：國家統一與三大憲章紀念碑)，他說這個東西「很礙眼」。

CNN報導，最近幾周，北韓在軍事上相當活躍，在南北爭議邊界附近的水域，持續發射數百發砲彈，並測試了據稱搭載高超音速滑翔飛行器的彈道飛彈。金正恩在星期一還表示，平壤將裁撤所有與韓國交流的中介機構，因為南方是「主要敵人、永遠的敵人」。

為了證明他的決心，他表示要拆除位在平壤的統一門，這表示金正恩決定結束數十年的兩韓和解政策。他說：「我們應該徹底拆除『國家統一三憲章紀念碑』這個礙眼的東西……並採取其他措施，把『統一』、『和解』、『同胞』等概念，從我們國家的歷史上徹底消除」。

金正恩在同一場講話中表示，「我們不想要戰爭，但我們也無意避免戰爭」但接下來，他的語氣仍然充滿恫嚇，「因細故衝突而爆發全面戰爭的危險已經大大加劇，如果發生戰爭，北韓將用武力佔領整個半島。」

同時，北韓宣布廢除國家和平統一委員會、國家經濟合作局和金剛山國際旅遊局，這些機構都是為了與大韓民國合作而設計的。

統一門在2000年，南北韓高峰會後所興建的巨大紀念碑，外型是2位穿著韓國傳統服裝的婦女，分別代表兩韓，兩人的雙手共同托著代表韓半島統一的圓球，寛度61公尺，高度30公尺，坐落在平壤到開城的高速公路入口。

二戰結束後，金日成在蘇聯與中共的幫助下，於1948年在平壤成立政權，漢字國名沿用「朝鮮」，全稱「朝鮮民主主義人民共和國」，不過我們習慣稱為「北韓」，自建國以來，金氏家族一直統治著北韓。

韓戰於1950 年 6 月 25 日全面爆發，到1953 年 7 月 27 日，因停火協議正式生效而戰爭暫歇。但由於並沒有簽定和平條約，所以從理論上講，南北韓雙方仍處於戰爭狀態。

但是，雙方也都各自有和平統一半島的最終目標，並將對方視為同胞，所以韓國還有統一部這個機構。

但金正恩最近的言論，顯然不同意兩韓的和平統一遠景，而是更傾向於武力統一，他在談話中提到「用武力佔領整個半島」。

其實，韓國現任總統尹錫悅也有類似的看法，在 2023年初發布年國防白皮書裡,首次出現這樣一句話：「北韓政權和北韓軍隊，是我們的敵人」。

尹錫悅在星期二的內閣會議上表示，韓國政府不會被金正恩的最新威脅嚇倒。他說：「如果北韓挑釁，我們將給予他們數倍的武力嚴懲。」

尹錫悅對北韓的立場，顯然比前幾任都強硬得多。不過他強調，韓國敵對的是金氏政權，而不是北韓人民；所以他再次重申「韓國一直都歡迎所有的北韓脫北者。」

尹說：「政府將不遺餘力地關心和支持脫北者，讓他們及早在我們社會中安頓下來。」