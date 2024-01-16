迎接農曆春節返鄉出遊的高需求，裕隆移動服務事業旗下格上租車、LINE GO及歐固德進口車保修，啟動春節全方位一路順行優惠，將提供包括租車、計程車、機場接送及共享車的租乘車優惠，或車主長程移動的行車健檢服務，搶攻長假移動商機。

龍年春節連假從2月8日小年夜到2月14日初五共7天， 若提前請2月5日到7日，將可連休12天，吸引不少趁連假前闔家出遊、提前返鄉或規劃出國過年的旅客，為支援民眾各類移動需求，裕隆移動服務事業送上租車、乘車優惠外，也提供免費愛車健檢。

LINE GO平台即日起至二月底前，提供包括LINE TAXI多元計程車、星選科技車，輸碼領折扣至多每趟50元優惠活動，機場接送最高折扣200元；即刻開通LINE GO租車會員，審核通過，將享有首次使用自遊租共享車服務30分鐘免費；春節期間搭車、租車還有機會拿到LINE GO龍年限量轉運春聯或紅包袋。

主打多元車款的格上日租車理解消費者不僅關注CP值高的經濟車款，在春節長假期間，因全家出遊的需求，對舒適、空間、操控及智慧化需求也愈來愈高。在車隊上，也提供從輕型簡約、舒適動感SUV、商旅MPV到中型奢華、頂級旗艦款、露營車及二輪機車等各種不同車型，以及油電車及純電駕馭的純電車款，以滿足各類不同需求的消費者。

格上短租農曆春節方案，祭出承租NISSAN LIVINA三天以上6折，其餘進口車款五天7折、三天8折，國產車則有五天89折起的優惠，並加碼贈送日租車及共享車優惠券，最高可拿1,000元優惠。格上Go Smart共享車也有春節期間租滿一定時數送優惠券的好禮紅包活動，累計租滿20小時，可有8張50元優惠券。

對開自家車返鄉的旅客，專精歐系進口車保修的用車事業旗下歐固德保修也有行車安全健檢送好禮活動，即日起至2月5日，提供22項行車安全健檢，行車安全部件88折等促銷回饋，同時加碼回廠啟動保固，周周抽價值3,999元「菁鑽聯盟住宿劵」活動。