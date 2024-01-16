女星楊晨熙在兒童節目以「果凍姐姐」身分出道，也曾跨足戲劇圈演戲。在去年11月傳出懷有身孕並和建商男友登記結婚，之後和老公一起去杜拜度蜜月，今（16日）她在IG上貼出去玩時的辣照，她穿著連身褲，側邊大挖空，和當地婦女保守穿搭，形成強烈對比。

楊晨熙在IG上發文透露，朋友看到她在限動曬出阿布達比海灘照，就開玩笑要她拍一些海邊比基尼辣妹，讓他養眼一下，楊晨熙幽默表示「我超級努力地要完成這個任務！」從照片中可以看到，她穿著粉色無袖連身褲，正面看起來好像沒什麼，不過一到側面卻讓人大吃一驚。

原來楊晨熙一轉身，可以看到側邊大開，一路到接近腰部，胸型全都露，後背也是一大挖空，光滑肌膚若隱若現，雖然楊晨熙已經懷有6個月身孕，不過四肢依然十分纖細。對於朋友要她幫忙拍一些辣妹照，楊晨熙表示「我盡力了...」，因為當地女性大多都是身穿當地傳統服飾黑袍，楊晨熙回朋友「我覺得我似乎還比較辣」，但對方不相信，所以她PO出照片，表示「大家來評評理！」

貼文一出，網友紛紛表示「媽媽太辣了」、「超美」、「當然是妳比較辣」、「美美的孕婦」、「全場你最好看」，有網友看到微微凸起的小腹表示「以為你肚子有懷孕？」讓楊晨熙笑著回對方「有啊，六個多月啊。」