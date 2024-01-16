台中有檢舉達人將近日檢舉的影片剪輯成3多鐘影片，並上傳給網路分享給網友，並指出已檢舉25張違規成功。

好多違規魔人崩潰了！台中有名機車騎士沿路檢舉各種交通違規事項，不僅有「變換車道未依規定使用方向燈」、「在交岔路口十公尺內臨時停車」、「闖紅燈」，甚至還有「違規臨時併排停車」、「機車行駛間後座乘客未戴安全帽」等多項違規事項，並將這些影片剪輯PO上網分享，並指出成功檢舉25張違規，這3分多鐘的影片也讓不少網友無奈酸爆「違規很誇張的不說，但有點太偏激了」、「只能當個檢舉人讓自己有點優越感」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段3分多鐘行車紀錄器影像，有機車騎士在台中市多處道路沿路檢舉違規的汽、機車，如「違規停靠交叉路口紅線處」、「跨越雙黃線」、「逆向」、「變換車道未依規定使用方向燈」、「在交岔路口十公尺內臨時停車」、「闖紅燈」、「臨時停車在人行道」、「違規臨時併排停車」、「機車行駛間後座乘客未戴安全帽」等多項交通違規事項，並指出已成功檢舉25張違規。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「希望這些人能學乖」、「天啊！太恐怖了吧」、「如果有獎金你早發財了」、「感恩檢舉達人，我的超人，把這些噁心的違規蟑螂，通通一網打盡」、「檢舉到成魔的地步了」、「感謝原po大力檢舉，祝好人一生平安，上廁所都有衛生紙」、「好多違規魔人崩潰了」。

另外，也有網友無奈表示，「這人是真的閒，吃飽沒事在路上逛，這種人真的在找優越感」、「只能當個檢舉人讓自己有點優越感」、「有些真的有點超過了，希望可以收斂一點」、「檢舉魔人說的就是這種人，然後會有一堆同行來護航」、「多檢舉一點這種的，哪天就會修法了，只能由警察開單」、「違規很誇張的不說，但有點太偏激了」。