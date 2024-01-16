《窗邊的小荳荳》邀請莫子儀、方志友、陳慕義、林品彤配音。（台北双喜電影提供）

陳淑芳此次特別獻聲為《窗邊的小荳荳》作者本人黑柳徹子配音。（台北双喜電影提供）

經典兒童文學改編的《窗邊的小荳荳》繼上週日文版正式上映，中文版也將在1月26日全台上映。今日曝光超強中文配音名單，為小荳荳配音的江禮言（米米），媽媽同是配音員，在其專業的指導下，她小小年紀已經有2年配音經歷，擁有多部配音作品，而其他角色的配音員更是各個來頭不小，網羅歷年金馬獎得主，有陳淑芳、莫子儀、方志友、陳慕義、林品彤等一眾大咖，初次挑戰配音的眾人皆直呼有趣。

陳淑芳此次特別獻聲為《窗邊的小荳荳》作者本人黑柳徹子配音，她不僅有多年戲劇經驗並榮獲多個獎項肯定，在配音上也有著極高天賦，充滿故事性的嗓音，甫開口立刻讓人進入劇情裡，這次受邀為作者配音讓她備感榮幸；莫子儀為小荳荳爸爸黑柳守鋼配音，十分具有藝術家氣質的他曾為戲苦練鋼琴，因此奠定音樂基礎，這次詮釋小提琴首席對他來說算是信手捻來，看完電影後莫子儀最深的感觸便是「要記得去守護珍惜生命當中的溫暖跟純粹」。

身為雙寶媽的方志友替小荳荳媽媽黑柳朝配音，笑說自己在管教小孩時音調會更為高亢，沒辦法像小荳荳媽媽一樣溫柔，她覺得小荳荳是一個勇於表達自己的看法的孩子，只是在當時教學方式較為單一的年代，她的活潑才會被誤認為是問題兒童，若是以這個標準來看，現在的孩子都是小荳荳了。 為小林宗作校長配音的陳慕義，在去年獲得金馬最佳男配角後，曾在閒聊時提到演藝生涯中還未挑戰過配音，沒想到機會說來就來，興奮的陳慕義期待大家到戲院親耳聽聽看他的表現，更不忘開玩笑說：「不準笑我喔！」

金馬獎史上年紀最小的影后林品彤則為小荳荳好友山本泰明配音的，她小小年紀卻演技精湛，但由於配音僅能依靠聲音表達各種情緒，不同於演戲時運用表情及肢體搭配呈現，林品彤因此遇到了發音及情緒揣摩的困難，幸好經過努力調整後漸入佳境，最終將泰明博學又略顯害羞的形象詮釋的恰到好處。《窗邊的小荳荳》日文版現正熱映中，中文配音版1月26日在台上映。