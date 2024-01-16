台北市寧夏夜市為推廣觀光，預計在本月25日舉辦抖音神曲「科目三舞蹈比賽」。（黃敬文翻攝）

台北市寧夏夜市為推廣觀光，預計在本月25日舉辦抖音神曲「科目三舞蹈比賽」，開放20組勁歌熱舞，沒想到昨(15)日晚間在臉書分享活動後，隨即遭網友湧入痛批「最無腦活動」、「全面抵制」；對此寧夏夜市觀光協會總幹事黃大昌強調，夜市開門做生意不會拒絕客人，也沒有政黨或政治色彩。

根據寧夏夜市粉絲專頁所分享的內容指出，該科目三舞蹈比賽只開放20組，25日比賽當天現場會由評審團選出前三名，冠軍的獎品為巨大悠遊卡與5000元悠遊付儲值金、亞軍為3000元悠遊付儲值金、殿軍則為200元悠遊付現金回饋券，另外前10組報名再加碼送紀念版悠遊卡乙張並於現場頒獎。

不過活動消息一出，立即遭網友湧入留言，直批「寧夏夜市也要爛掉了嗎？」、「什麼舞不跳，跳這個」、「再也不去了，祝倒閉」、「垃圾夜市、全面抵制」；對此，黃大昌表示，其實很簡單地想熱鬧一下、蹭趨勢，重點還是後頭的悠遊付。

他指出，目前報名額滿，後續會逐一電話聯繫，確定滿20組再加上3組就會舉辦。