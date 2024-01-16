美國政府愈限制中國獲得頂尖半導體設備，中國愈是大量購買光刻機製造商艾斯摩(ASML)的設備。外媒分析稱，中國超額訂購光刻機或許是為了防止限制措施進一步收緊，但是中國對半導體的超大需求，西方出口管制措施勢將迫使它發展自己的半導體生態系統。換言之，脖子卡得愈緊，中國必須更加努力擺脫束縛。

《華爾街日報》報導，生產世界上最先進光刻機荷蘭艾斯摩將於下周公佈去年第4季度業績，屆時最引人注目的數字之一將是其在華銷售所占比重。艾斯摩這一比例在去年第3季度達到驚人的46%，遠高於去年第1季度的8%。

報導說，對華銷售比重提高的原因之一是西方國家需求放緩，使艾斯摩得以騰出精力趕做中國訂單產。另一個原因則是出口管制，雖然艾斯摩從未獲准向中國出口其最尖端的極紫外（EUV）光刻機，但荷蘭和日本去年同意加入美國的行列，也同時禁止向中國出售並非頂尖技術的設備。中國可能是趕在晶片技術限制措施生效之前搶先採購設備。

艾斯摩表示，今年對華銷售仍可能表現強勁，受到對華出貨新禁令影響的部份只有10%到15%。中國晶片商買的都在成熟製程範圍內，對於更先進的技術應用，中國或許能用一些成熟製程設備來實現先進製程的效果，如此可能會提振成熟製程設備的訂單。

報導指出，中國正在大力投資電動汽車和風力渦輪機等需要大量半導體的新興產業，當前所用的大部分半導體仍是向西方晶片製造商採購。如今晶片價值遠超過石油，中國政府則一心想實現自給自足，美國憂心於中國追趕西方晶片技術，但這種態度顯然只會加速中國的努力。

雖然中國採購艾斯摩先進製程光刻機時存在障礙，但幾乎沒有跡象顯示這些措施對艾斯摩造成傷害。大部份人都認為中國的需求水準已變得難以估量，因而中國企業一直在超額訂購，或許是為了以防限制措施進一步收緊，而如此一來就增加了中國需求突然大降的風險。

報導表示，從長遠來看，出口管制將迫使中國發展自己的半導體生態系統，這對中國而言相當具有挑戰性。如果中國能成功地製造出更先進的光刻機，將切斷西方光刻機供應商的重要收入來源。