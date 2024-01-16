京鼎今日公告表示，該公司部份資訊系統確實遭受駭客網路攻擊，而公司偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊的事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。
半導體設備廠京鼎遭駭 公司：已啟動防禦復原 無重大影響
半導體設備大廠京鼎（3413）今（16）日傳出公司網站遭駭客入侵，對此，京鼎公告表示，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，目前初步評估對公司運作無重大影響，該公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構安全。
半導體設備大廠京鼎（3413）今（16）日傳出公司網站遭駭客入侵，對此，京鼎公告表示，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，目前初步評估對公司運作無重大影響，該公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構安全。
京鼎今日公告表示，該公司部份資訊系統確實遭受駭客網路攻擊，而公司偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊的事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。