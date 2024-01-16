2024立委選舉藍軍告捷，桃園全壘打，台中翻轉4席大勝，台北也奪回港湖。媒體人黃揚明一年前曾預言，基進黨吳欣岱只要拿下一萬票，民進黨港湖現任立委高嘉瑜就會連任失敗，投票結果出爐，黃揚明將吳欣岱1萬票以外的1萬6382票全加給高嘉瑜，最終仍會輸國民黨李彥秀1120票。

黃揚明15日在臉書發文提到，自己整一年前曾這麼預言：吳欣岱2022年參選港湖區議員，雖然落選，但拿下1萬0186票，若吳堅持參選立委，只要有拿下1萬票的能量，就足以讓高嘉瑜落選，自己也無法當選，因此她參選就是「成事不足，敗事有『瑜』」。

「這段文字，是一年前的今天、去年1月15日我寫下的，我說只要吳欣岱拿下1萬票，就足以讓高嘉瑜落選。來驗證一下結局。」黃揚明指出，參照港湖立委選舉結果，若吳欣岱得票減少為1萬票，剩下的1萬6382票全數讓高嘉瑜獲得，那麼高嘉瑜得票將成為11萬1623票，李彥秀得票11萬2743，李彥秀仍以1120票勝出。

網友表示「覺得高嘉瑜蠻有爭議的，她本身感覺就是寄生在民進黨內，很多表現感覺違反她的意志和選民的期望，也屬於政治變色龍的一種」、「剛開始民進黨以為立委還很穩，通通在笑甲魚，徐國勇王必勝挺吳」、「這個就叫作三好加一好」、「謝謝吳欣岱」、「民進黨不喜歡有講真話的人在黨裡面」、「甲魚平時就是裝萌賣傻，一到投票時就歸隊，3+11，疫苗採購都可驗證」。