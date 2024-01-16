Juice Boy（右）16日發片記者會，派偉俊送上火龍果汁與他乾杯。（華納音樂提供）

華納唱片年度新人Juice Boy今（16日）舉辦發片記者會，他自曝在跨年夜前夕與前女友分手，現在仍在情傷中，專輯中有兩首歌〈Only us〉、〈就算世界終結〉都是寫給前女友的歌，「現在又多了一首跟她有關，就是主打歌〈沒資格愛你〉！這首歌剛上架，我就分手失戀了。」

他與前女友交往兩年，去年12月30日那天，對方以「感情淡了」向他提出分手，他跨年完後，看著朋友成雙成對，不禁悲從中來，一個人躲在旁邊哭泣。他頗為自責地表示：「去年一整年因為在籌備專輯前置工作，導致太忙疏忽了對方，也比較沒有在意到對方的感受，因此就漸行漸遠了。」

Juice Boy年僅20歲，挾在YT六首歌累積超過1500萬點閱的高人氣，發行首張個人創作專輯《Juice》，製作人好友派偉俊送上兩杯火龍果汁與他「乾」起交杯酒展現兄弟情誼。兩人曝彼此在音樂上都很龜毛，曾因為小事吵架，Juice Boy笑說：「我們都是為了音樂好，小爭執難免，但結果證明小派是對的，果然是大前輩！」