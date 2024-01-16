假好友真詐財，台東曾姓男子去年9月間冒用他人手機號碼註冊社群帳號，乙男誤認曾男為好友，曾男取得乙男手機門號，於網路商店消費1710元，價金全數計入乙男帳單，經報警究辦，曾男犯偽造準私文書罪，處有期徒刑2月。

台東地方法院判決書指出，25歲曾姓男子於前年3、4月向蕭姓男子借用手機門號，後於9月20日前某日，以蕭男門號註冊社群軟體Instagram，成功追蹤未滿18歲的乙男，並提出借用手機門號的不請之情，乙男誤以為曾男是久未聯繫的好友，基於信任便主動提供號碼使用。

隨後，曾男在iTune Store網路商店輸入乙男的手機門號，偽造乙男身分購物，短短1分鐘內連續消費3筆570元，總金額1710元，期間不知情的乙男還將收到的簡訊認證碼回傳曾男，同意授權小額付款的訂單，直到乙男收到電信費帳單才發現「假好友真詐財」的騙局。

曾男於審理期間坦白認罪，台東地方法院酌情審理，依偽造準私文書罪，處有期徒刑2月，沒收犯罪所得1710元。