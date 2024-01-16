正妹寵物美容師「寶7」擁有清純臉蛋和F級魔鬼身材，在社群上有22萬粉絲追蹤，她同時也是JKF女郎，時常在社群分享性感照片，令一群粉絲噴鼻血，除此之外她也不時放送福利，達到一定條件就可以拍照和抱抱；日前她接受香港節目採訪，透露曾有人開出300萬的過夜價碼。

根據《香港01》報導，節目《晚吹- 404_886流量密碼》採訪台灣網紅寶7，她坦言很喜歡誘惑男生，曾靠模特工作和寫真月入15萬港元（60萬元新台幣），賺到錢她開始經營寵物美容生意，被問到有沒有人提出陪睡邀約，寶7表示曾有一位香港的男子出300萬的價碼要求過夜，但她自己認為不需要這麼多錢，所以拒絕了對方。

寶7在社群上透露自己有兩種人設，在經營寵物店時，她因為不想讓客人認為不專業，所以會隱藏JKF女郎的身分，很多客人都不知道她是模特，做到現在憑藉技術獲得肯定和認同，寶7也說：「還需要努力的地方還很多。但能在別人口中獲得認同，老實說還是很爽，因為我付出了很多努力，開公司不難，難的是經營」，她提到自己會拍公益月曆，有能力會回饋社會幫助更多的人。

但她提到曾有一陣子需要看身心科，因為害怕自己做的不夠好，導致工作壓力，後來嘗試讓自己放下，心理狀態才慢慢調適回來。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。