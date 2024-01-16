台北市長蔣萬安原規畫今年元旦開始實施YouBike前30分鐘免費，但礙於預算仍在委員會審查，蔣萬安15日表示，待預算通過就宣布。台北市議會交通委員會16日審查預算並通過，未來送大會也順利通過後，並進行系統設定後，台北市長蔣萬安將正式對外宣布實施時間。

交通委員會16日審查YouBike前30分鐘及車輛擴充預算，民進黨議員趙怡翔擔憂，故障腳踏車因故障而無民眾借車，是否也會算在見車率中，導致見車率與實際狀況不符而失真？民眾黨議員陳宥丞則關心YouBike服務品質，他認為，YouBike故障經民眾將座椅轉向，還需要待YouBike人員巡查後發現才會處理，非先進國家之舉。

交通局運輸管理科長朱宸佐回覆，YouBike經通報故障後，後台見車率就會扣掉該車輛，並在與廠商的契約已要求妥善率，平均妥善率在99％以上，故障車為少數，至於碰到故障車輛，民眾可於YouBike的APP輸入車號通報。交通局長謝銘鴻補充，會再和廠商討論故障車輛通報的精進功能。

謝銘鴻會後表示，之前議員對YouBike前30分鐘免費較關注無車可借問題，但針對投車、調度改進及人力增加等計畫做說明，目前預算在委員會已通過。

朱宸佐指出，預算分為2筆，包含補貼預算3.7億元、擴充規模5年5億元預算，未來增加共1.2萬輛車，今年會先增加6000車，包含選前審過1次預算，但議員要求更詳細的補充說明，今日為第2次審預算，待交通局全部預算通過送大會後，加上系統設定等行政作業時間，蔣萬安會統一對外公布實施時間。

他說，1月目前見車率91％，民眾增加使用車輛後，借不到車機率也會隨之提升，因此未來希望見車率維持，交通局也會持續監控相關數據。