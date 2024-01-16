買房時最怕遇到的事情，莫過於房仲、前屋主有所隱瞞，沒將房子的狀況全盤托出，等到入住後遇到問題就頭痛了。一名女網友分享，3年前與老公曾找到一間滿意的房子，但土地公卻怎麼樣都不給聖筊，讓他們開始探詢原因，最終才發現原來該間房竟是凶宅。

一名女網友近日在臉書「靈異公社」表示，3年前某日與先生帶孩子出門散步時，偶然看到不動產門口貼著一個物件，大正四房邊間、距離捷運站步行兩分鐘內、附車位，且價格也相當吸引人，讓夫妻兩馬上預約房仲看房。

「我第一次遇到沒有值得挑剔的屋子！」原PO透露，當時夫妻兩人都對該物件相當滿意，但她為了殺價還是到處仔細檢查，最後發現陽台牆壁有一塊類似漏水、壁癌的區塊，當下請房仲來確認，才發現房仲從頭到尾都站在屋外，被喊之後也考慮很久才進屋，並稱是「房子的色素沈澱」。

原PO提到，離開後她因為對該物件念念不忘，就跑去在地土地公尋求指示，沒想到就是得不到聖筊，讓她起了疑心，開始詢問管理員、其他較熟識的房仲等，才終於得知原來該棟房子是一間凶宅，且無論投資客整理得多乾淨，住進去的租客很快就會搬走，才讓兩人決定作罷，說「我家附近的土地公真的無比靈驗」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！