鄭運鵬先前選前之夜帶著帥兒「德德」掃街，兒子高顏值近日持續成為各大網路平台搜尋引擎關鍵字。近日鄭運鵬作客公視節目《哈囉！你給問嗎？》，以倒滑步出場，幽默表示：「『好運爆棚』就是我的名字」。接著微尷尬笑稱，剛剛助理有提醒我：「不要講阿伯笑話」，主持人視網膜則犀利笑虧：「不算！算阿公笑話」。

錄影過程中，台下觀眾們向鄭運鵬提問，他認為大家都對他不錯，問題都還招架得住。一位女觀眾表示：「覺得大家有點被他的魅力折服，所以沒有提出一些比較攻擊性的問題」，主持人李霈瑜則困惑：「為什麼今天的少女們都這麼愛他？是不是有塞紅包還是什麼的」？

這時，一位女觀眾對鄭運鵬說：「因為要對未來的公公好一點，對不對？」令大家恍然大悟，李霈瑜也大笑表示認同。針對兒子一夕暴紅，鄭運鵬也坦言有吃醋：「現在有一點父憑子貴的感覺，這讓我有點吃醋」。

近日就有網友起底鄭運鵬年輕時的照片，發現顏值真的不輸兒子，留言大讚：「也太帥惹」、「這當年要是出道還得了」，甚至有網友認為鄭運鵬年輕時帥氣模樣撞臉男星吳奇隆。據悉，鄭運鵬過去也曾在採訪中曾透露，自己年輕時曾遭星探挖掘。