台股今(16日)以17523.78點開出，隨後下跌超過120點，權值股台積電挫低6元，觸及580元，聯發科下跌10元，觸及912元，外界評為，選後行情並未發威，重返萬八還要再等等。針對選後行情僅一天，台股就重挫近200點，外資賣超442億、跌幅相較其他亞股重，名嘴黃揚明發文酸「昨天叫慶祝賴當選行情，那今天呢？」網友直呼「大盤校正回歸」、「盤整，盤子被整？」、「昨天叫大夢，今天叫初醒」、「選錯人真妖壽！」

台股15日上漲33.99點，收在17546.82點，成交值2859.32億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超87.26億。自營商賣超18.52億，投信買超22.13億，外資及陸資賣超90.87億。昨無明顯總統大選後慶祝行情，主要由軍工、綠能、生技及AI族群領頭，觀察能源政策、產業政策、社會福利及外交國防等概念股能否挾著利多向上衝，率台股大盤重返萬八。

台股今天開低走低，盤中一度大跌200多點，最低曾來到1萬7337點。聯發科走弱跌破900元，台塑集團隨油價震盪走低。盤中台積電一度回到平盤附近，指數跌幅稍微收斂，但尾盤台積電仍不敵賣壓下跌6元，連帶讓終場指數仍下跌199點，收在1萬7346點跌破五日線，成交金額3082億元。

黃揚明今(16日)在臉書發文直酸「昨天叫慶祝賴當選行情，那今天呢？」粉專「觸極者」則質疑「昨天才說黨繼續執政，大家都對台灣有信心，股市一定繼續漲！今天就傳出外資逃難潮股市匯率雙雙重跌……？」

網友表示「『盤整』」、「接下來整盤」、「這叫大盤校正回歸」、「盤子被整？」、「昨天叫大夢，今天叫初醒」、「昨天外資就賣超，今天可能外資努力撤離台灣」、「昨天是迴光返照，今天是駕鶴西歸」、「不是壞就是騙」、「還有台幣貶值」、「今天股匯雙殺，崩盤了」、「台灣經濟是有史以來最好的」、「難道今天是看衰行情的初始日？…選錯人真妖壽」、「類慶祝行情」、「不要太不滿，我就不能說錯一次嗎？」