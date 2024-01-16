楊子儀回憶與龍劭華劇中互動相當感傷。（華視提供）

林韋君、楊子儀、許鈞鈞一起宣傳《少女八家將》。（華視提供）

林韋君、楊子儀一起宣傳《少女八家將》。（華視提供）

華視《少女八家將》已拍攝完成兩年多、曾爆發版權爭議風波、演員欠薪等問題，華視去年經黎明製作公司確認拿到判決書、版權無疑後，做了排播，確定將於17日播出，女主角林韋君16日與楊子儀、許鈞鈞合體宣傳，演員都表示已經確認領到酬勞，林韋君欣慰表示：「能順利播出就好！」

該劇也是金鐘視帝龍劭華生前完整演出的最後遺作。楊子儀紅著眼眶聊起曾跟龍劭華講好殺青回台北後要到烏來山上的龍太宮和老友陳博正（阿西）泡茶，「沒想到他就在高雄掰掰了」，所以他後來趕快跟同劇的廖錦德說「趕快帶你爸（廖峻）上來」，因為他們這年紀的同學會見一次少一次。記者會前一天他也跟阿西聊起沒能和龍劭華見到面一事，「西哥也覺得可惜，但他已經看淡，對於緣份這種東西就是『隨緣任運』」。

楊子儀透露自己一直很想與龍劭華合作，可惜之前不斷錯過，終於在《少女八家將》有機會同台飆戲，飾演師徒，下戲後也經常一起聊天甚至打牌。林韋君則回想起在內門剛開拍時，恰巧碰到飾演她爸爸的龍劭華生日，大家一起準備蛋糕替他慶生，想起當時歡樂場面，大家都非常感傷也很想念龍哥。當得知戲劇終於可以播出後，她馬上訂票回拍攝地內門拜拜，祈求一切順利，並希望在天上的龍劭華也可以看見。

楊子儀長期在陳博正（阿西）的烏來龍太宮服務，對宗教習俗、陣頭不陌生，他已擔任「九龍太子」乩身約7年，年過40歲，師父才放行他對外公開，他說：「也許是到了不惑之年，之前心還不定，大家也會質疑真假。」潛心信仰和蔬食推廣的他透露現在主業在此，拍戲是興趣、上節目通告是見老朋友，最近也去金門拍攝《不如海邊吹吹風》。

他說烏來龍太宮辦法會或是進香時，他擔任起駕先鋒，「我的老闆是九龍太子！」謙稱自己只是小嫩嫩等級，若有人來廟裡問事，有其他師父會處理。至於擔任乩身有什麼禁忌？他表示，修行的人要守「殺盜淫妄酒」5戒。

他與林韋君回憶在高雄拍《少女八家將》時都發生不可思議的事，兩人在出陣跳將時飾演「刑具爺」，手拿開光過的刑具，楊子儀每次拍攝都會見血，他說因為開過光的刑具很有可能傷到無形，他建議劇組換成沒有開光的刑具後就沒事。而林韋君在義大最後一場大場面的戲時，除了帽子掉下來，手上刑具還整個斷掉飛出去，後來停工集體大拜拜，之後才順利拍攝。

林韋君挑戰少女八家將題材，每次拍攝都要畫臉，劇組邀請專門師傅畫臉，也用天然塗料，不然一整天拍攝下來，臉上都會不舒服，「我是整個嘴巴都畫滿，吃飯要張大嘴，怕沾到顏料，但妝就會裂開；化妝跟卸妝比較久，這戲很辛苦，但解鎖成就，我是唯一演八家將的女藝人，也是第一個站上大甲鎮瀾宮廣場跳八家將的藝人，題材跟劇情太吸引我了。」

劇中飾演林韋君閨蜜的許鈞鈞，不只戲裡感情要好，戲外也是情同姊妹，兩人俏皮表示：「我們劇中還有睡在一起，從房間睡到庭院。」話音剛落一旁的楊子儀吃醋說：「為什麼我都沒有？」逗得眾人哄堂大笑。許鈞鈞也笑說因為劇中林韋君比較Man，所以都會叫她「尪ㄟ」，林韋君則會叫許鈞鈞「七辣」，可見兩人感情非常要好。