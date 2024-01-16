謝和弦推出應景賀年新歌〈Happy來過年〉。（馬槽音樂提供）

謝和弦推出應景賀年新歌〈Happy來過年〉。（馬槽音樂提供）

新春農曆年將至，謝和弦15日推出應景賀年新歌〈Happy來過年〉，他去年推出閩南語作品〈做妳的靠山〉獻給寶貝女兒，近來首度為新年節慶寫歌，要大家一起Happy跳起來！他說：「對我來說都一樣，好聽洗腦旋律咬耳朵，最重要難度在於不能太矯情！」

這次音樂影像中他更突破自我框架，豁出去挑戰跳舞成為了唱跳歌手，特別邀來南韓女子天團BLACKPINK御用的舞蹈老師Kiel Tutin量身打造舞蹈，把華人傳統的恭喜發財手勢融合進去舞步裡，他下足功夫苦練一番，「給自己的突破打100分！未來有必要的話一定會繼續挑戰，最好是可以跟女兒一起跳。」 他也透露女兒聽到新歌的可愛反應，「頭跟身體會跟著音樂節奏擺動、其實打歌服也是女兒給出意見幫我選的」。

謝和弦的老婆陳緗妮第二胎進入卸貨倒數，她貼心陪著老公一同籌備新歌，懷著身孕依舊為了工作努力著，她稱讚老公這次的唱跳表現：「101分，覺得很不容易是個大突破。覺得在謝和弦身上是件很神奇的事情，有種渾然天成的舞感，是天生的藝人。」他也承諾：「我們一家都準備好了，爸爸更努力的賺奶粉錢！」