民進黨總統當選人賴清德在競選期間，表態支持公開高端新冠疫苗採購合約，但政府遲未有動作，在賴當選後，疾管署今(16日)下午臨時舉行記者會，署長莊人祥親上火線公開58頁契約內容。對此，台大政治系教授左正東指出，高端合約中公布疫苗價格800多元，剛好與國民黨新科立委廖偉翔公布的董事會錄音中「不能低於700元」有落差，而保密條約中沒有明確寫誰要求保密，僅寫「資料提供者、資料接受者」，但哪些是政府提供的資料？高端的問題暴露出甚麼都用「國家隊」，造成很多不清不楚、官商勾結的疑雲，就是蔡政府最大的問題。

針對高端疫苗價格，疾管署署長莊人祥今在記者會上說明，和高端進行議價時，一開始高端開出每劑要價950元，後經疾管署極力爭取，每劑價格為新臺幣881元；多劑量每劑價格新臺幣810元。

台大政治系教授左正東今(16日)在政論節目《新聞大白話》表示，高端疫苗有480萬劑是賣給政府、20萬劑是贈送，預充填式針劑每劑881元，多劑量包裝每劑810，兩種包裝的價格並不一樣，這有待專家解讀。但國民黨立委當選人廖偉翔先前公布的高端董事會錄音，曾提到「不能低於700塊」，現在高端疫苗881、810元的價格，的確是與700元有一段落差。

左正東指出，最大的疑點是，之前政府都說是公司決定保密，但為甚麼高端公司在賴清德當選總統之後就決定改變？這要給大家一個交代。而國民黨之前曾質疑，高端合約保密是政府要求，政府卻說是高端要求保密，現在合約中有看到保密協定，但寫得非常含糊。

左正東續指，其他資料有顯示出政府有要求高端保密，合約中並沒有明確寫出「誰要誰保密」，但寫了「資料提供者」跟「資料接受者」，那哪些是來自政府的資料、哪些是來自高端公司的資料？

左正東認為，高端的揭露直指蔡政府很大的問題，就是「國家隊」，口罩國家隊、疫苗國家隊、快篩國家隊，用了很多國家隊，最後就發現很多不清不楚的問題，造成官商勾結的疑雲。未來賴清德政府，第一個是不是要改變國家隊的作法，回歸市場機制？未來如果要繼續用國家隊政策，就請用更大程度的公開透明，讓民眾知道採購程序，是不是又是小吃店做快篩、靠急就章安排享受政府財政支持？這些才是民眾對國家隊最不滿、最不能接受的地方，要傾聽民意，請先檢討國家隊。