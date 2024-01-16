升任品牌大使頭銜後，Jay Park首度出席GUCCI品牌大秀。（GUCCI提供）

跨性別演員艾略特·佩吉 (Elliot Page)出席GUCCI 2024秋冬男裝系列大秀。（GUCCI提供）

2024秋冬米蘭男裝周由GUCCI拉開序幕，這場大秀是品牌新任創意總監Sabato de Sarno任後首場秋冬男裝秀，因此備受業界關注，而南韓歌手IU、Jay Park等兩位品牌代言人，則透過社群上的互動，讓更多大眾關注此事，先有IU曬新髮色登熱搜、後有Jay Park模仿IU發文，在大秀開始前就先一起一波超高的討論度。

GUCCI 2024秋冬男裝系列大秀名稱沿用上記得「Ancora」，在秀場設計也與9月女裝秀相似。（GUCCI提供）

芥末綠也是秀場的主打色之一。（GUCCI提供）

GUCCI本次大秀不論是秀場配置、服裝等都與9月的女裝秀相似，就連開場音樂〈Late Night Feelings〉以及名稱「Ancora」（意再次）都沿用2024春夏女裝秀，品牌創意總監以「鏡像」（Mirroring）為主軸，以此作為串連兩場大秀、重申GUCCI元素的手段。在本次大秀也同樣發布56套造型，延續上季大秀低調內斂、在細節講究的風格，有部分造型也與女裝秀設計相似，不過在上季秀場上頻繁出現的短裙、漆皮背心、外套等，則轉化成西裝外套、手套等元素。

更大尺寸的Jackie包是本季亮點包款。（GUCCI提供）

Attache 包款也推出更大的尺寸。（GUCCI提供）

經典的Jackie包則是本季包款的主軸，巨型化Jackie包即使被身材高朓的男模使用，也毫不突兀，另外本次秀場上還為形似幸運餅乾外型的Attache 包款，推出更大的尺寸，並與Sabato版本「低調奢華」相輔相成，似乎僅在側面以GG Logo裝飾；另外配是方面除有從上季秀場沿用的船錨造型的金屬項鍊外，常見於男性正裝的傳統領帶，則被飾有金屬鍊帶的長絲巾取代，剛柔並濟的質感、飄逸的線條十分吸睛。另外Gucci經典GG Logo在Sabato手上又改造成新的面貌，略帶3D視覺效果的GG圖騰，被應用於長大衣、西裝、鞋履之上，而女裝秀的厚底樂福鞋，在男裝秀中改以兼顧厚底鞋呈現。

GUCCI 2024秋冬男裝系列。（GUCCI提供）

GUCCI提出的「低調奢華」風格。（GUCCI提供）