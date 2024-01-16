美國提供的M1A1SA艾布蘭坦克，終於出現在烏克蘭前線。特別的是，在坦克的兩側又附加了一層爆炸式反應裝甲，顯然是慎防無人機的打擊。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭M1A1坦克上安裝的反應裝甲也國提供的，稱為「艾布蘭反應裝甲板」（Abrams Reactive Armor Tile,ARAT）套件。這是在反恐戰爭之後，為了讓坦克能在城市戰環境下生存，所設計的反應裝甲。首先出現在伊拉克，之後阿富汗戰場的艾布蘭坦克也有加裝。

ARAT有兩種，一種是方形的，稱為M19（烏克蘭獲得就是這種），還有一種是土磚色的，稱為M32。

爆炸式裝甲裝滿了炸藥，要是被反坦克武器擊破，爆炸的衝擊波可以將貫穿力偏離，進而保護坦克，雖然問世超過50年，但是仍然是相當有效的附加裝甲。

烏克蘭去年開始，從美軍接收31輛M1A1坦克。目前烏克蘭主要防守現有戰線，坦克的角色更像是機動式砲陣地。