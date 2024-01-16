去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）從加薩走廊越境攻擊以色列，雙方交戰至周二（16日）已102天，戰事至今仍未出現明顯熄火的跡象。以色列國防部長周一（15日）說，以軍在加薩南部的行動很快會進入低強度階段，以色列與哈瑪斯戰爭結束後，加薩走廊將由巴勒斯坦人治理，但是，以色列軍隊將擁有用於保護以色列公民的「行動自由」。

哈瑪斯掌控的加薩衛生部16日稱，這場戰爭已導致至少2萬4285名巴勒斯坦人喪命。這場戰爭打了100天還看不到盡頭，由總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的以色列政府承受來自國內與國際社會的壓力日漸增加，以色列同時還在國境北端與黎巴嫩境內真主黨勢力交鋒，10月7日遭哈瑪斯擄走的人直仍有上百人尚未平安歸來，約旦河西岸巴勒斯坦人的抗爭與以方壓制也未停歇，爭端更已因葉門叛軍組織聲援哈瑪斯屢屢攻擊紅海航運要道商船而過大。

法媒「法國24台」（France 24）、《印度斯坦時報》16日引述法新社報導，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）說，以軍在加薩南部軍事行動即將取得成果，很快就會告終，「進入下一階段的時刻將會到來」。以軍證實，在加薩走廊執行任務的4個師，其中1個師的兵力已於周一完成撤軍。

以色列國防部長葛朗特去年12月18日在特拉維夫與到訪的美國防長奧斯汀舉行聯合記者會時的神情。（路透）

有關戰後的加薩統治事宜，葛朗特說：「巴勒斯坦人在加薩居住，所以，未來也由巴勒斯坦人統治。未來的加薩政府必須源於加薩走廊。」葛朗特還說，戰爭結束時，加薩不會構成軍事威脅，哈瑪斯屆時無法統治加薩走廊、無法在加薩走廊發揮軍事力量。

葛朗特還說，未來的加薩政府會是「文官替代方案」（civilian alternative），以色列軍隊將享有「行動自由」（freedom of operation）以保護以色列公民。話雖如此，包括總理尼坦雅胡在內的其他以色列官員，上周末卻一再聲稱加薩走廊戰鬥狀況會持續好幾個月。

聯合國表示，這場戰爭導致加薩走廊85%居民流離失所，大多數人輾轉多處避難，在避難所的生活條件也很差，食物、水、燃料、醫療服務都很欠缺。周一返回加薩中部城市布賴吉（Al-Bureij）的一名婦女表示：「毫無生命跡象，沒有房舍，什麼都沒有了。這裡令人沮喪，悲傷絕望，只剩下殘磚斷瓦，布賴吉的現況就是如此。」