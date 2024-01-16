總統當選人賴清德上任後，將擴大推動再生能源，由於俄烏戰爭等地緣風險、核電退場都推升台電供電成本，加上台電虧損連連，疫後景氣又已復甦，選前凍漲的電價，選後恐面臨調漲，或取消凍漲及減調優惠。PTT鄉民表示「喜迎經濟成長」、「選蔡英文的下場」、「真的痛到就翻臉了」、「電物雙漲，台灣人真的很有錢」、「租房收一度30塊」、「我不揹鍋，558自己揹」、「台灣人的選擇」、「我沒差，看誰先撐不住」。

根據《工商時報》報導指出，經濟部上次會議是去年9月底，當時因為選戰腳步接近，在討論去年10月至今年3月的電價費率時，一如預期拍板民生用電凍漲。百貨公司、電影院、健身房、餐飲、團膳等880家高壓用戶，取消凍漲，也就是補漲15％；紡織、玻璃、金屬加工等製造業，維持減半調幅。目前約有12萬戶仍享有凍漲或減調的優惠，影響台電電費收入逾百億元。

台電2022年的總支出為9,557億元，發購電燃料支出就達6,163億元，超過六成，讓台電在2022年出現2,675億元虧損，累計至去年底虧損約4,000億元。台電分析，主要原因是近兩年俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲。為此，行政院112年度由總預算增資台電1,500億元，疫後特別預算也補貼台電燃料價格500億元；113年度再由總預算增資1,000億元，以協助台電財務及穩定供電建設方案所需資金。

工商界及能源學者都認為，隨著賴政府擴大淨零碳排政策的推進，電力成本及電價愈來愈貴將可預期。據台電最新資料，目前平均每度發購電成本約為3.58元，其中風力發電每度高達約6.85度，未來民營再生能源購電因躉購費率較高的離岸風電陸續完工後，併聯發電量預估將逐年增加，台電再生能源平均購電費率也會逐年上升。

蔡英文總統上任前，曾承諾10年內電價不會大幅調漲，但賴清德擔任行政院長時，電價卻調漲了，當時賴的說法是，政府不因非核家園漲價，但國際能源市場價格提高，電價就會漲。換言之，選後為了供電穩定，電價恢復正常機制後，3月審議上半年（4月至9月）的電價費率，調漲的可能性將跟著大增。

PTT鄉民表示「沒辦法，選舉結果說明了台灣人普遍都很有錢，日子都過很好，認為電費很便宜，那就漲吧」、「有40％喜歡用比較貴的電」、「選後人民自己承擔囉」、「不然你們要用核電嗎爆炸了全台會死光光」、「是啊，3個臭皮匠勝過一個諸葛亮，何況是有550萬左右的臭皮匠，多數人的智慧絕對比專家說的對」、「喜迎經濟成長」、「賴說：我們有乾淨的煤」、「真的痛到就翻臉了，別懷疑」、「租房收一度30塊」。

還有人說「台灣人的選擇」、「漲電價，全民一起養光電小公舉，嘻嘻」、「電物雙漲，台灣人真的很有錢」、「再推動通膨」、「看到817急切地把責任都推給558，真的好笑」、「我沒差，看誰先撐不住」、「自業自得」、「這次我不揹鍋，558自己揹」、「這是選蔡英文的下場」、「沒那個屁股硬要用光電」、「因為光電的技術比核電簡單太多惹，說穿惹有土地就可以惹，這樣黨的裙帶才能賺啊」、「父母不努力」。