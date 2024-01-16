新台幣16日收在31.392元，創去年12月14日以來新低，狂貶1.77角或0.56％，創去年12／2以來最大貶幅，總成交量爆出31.065億美元規模，則為2022年11月15日以來最大量。

匯銀主管直言，「外資繼續大爆買」，盤中美元買盤相當積極，狂買至少20億美元以上，新台幣匯價搭大怒神向下衝，盤中一度重挫2角以上，盤末隨出口商買匯及央行加強防守，才使貶幅稍稍收斂，新台幣站上31.3元後，後續先測試31.44元價位，並往31.5元奔去。

匯銀主管分析，外資連二日大舉匯出，反映兩大主因，其一是選後兩岸關係，斷交事件帶來影響，加上紅海危機發酵，伊朗涉入使區域風險提高，兩大因素導致美元強勢，市場避險情緒大幅升溫，當前地緣政治風險範圍擴大，外資可能持續保持謹慎，熱錢先撤出回防。

「未來幾天是關鍵」，外匯交易員表示，從技術面來看，新台幣已回到年線上，「年線蠻關鍵的」，如果後續幾天繼續站穩31.388元上方，就代表前一波去年底新台幣強升行情已結束，後續匯價可能就不會看升，而是走入區間震盪格局，而年線上方還有季線31.6元，後續幾天走勢相當關鍵。

新台幣近2日狂貶2.63角，2.63角，上下震盪加劇，市場憂心匯市是否已供需失衡。央行除了盤中加強力道調節穩匯，16日也罕見對市場信心喊話，強調新台幣匯率走勢仍屬相對穩定，今年以來新台幣對美元匯率貶值2.09％，貶幅及波動都小於其他貨幣。

央行外匯局長蔡炯民表示，去年美元跌多，但今年大家已逐步淡化Fed提早降息的預期，以前經驗來看，美元走強、殖利率反彈都對股市不利，導致國際金融市場動盪，全球股市去年底漲多，近期都有所調節，而今天多國股市均下跌。他強調，外資匯出與台灣選舉無關，外資並未出現恐慌性匯出，過去幾年都曾發生類似的狀況，出口商亦有在場內拋匯。

交易員也說，美元短暫轉強，「但新台幣感覺有點反應過度！」，外資連二日狂買美元，但體感比較像獲利了結，後續就看18日台積電法說會說法，將影響整體台北股匯走向，而下周還有連串美國科技股財報公布，也將牽動全球匯市震盪。