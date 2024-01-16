揭露進口蛋爭議的農業臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘，日前因偽造文書、誣告及恐嚇罪起訴。而今（16）日林裕紘睽違近兩個多月後在臉書粉專上發文，直言「首先我要再次向被我影響到的人道歉，關押在看守所裡面度過了將近2個月，對於我自導自演相關的行為，我也不做其他多餘的辯駁，錯的事情就是錯的」，林裕紘更說，「未來我會減少經營這裡的時間，貼文就是以農業產銷相關資訊為主，盡量避免農業政策相關的評論」，引發討論。

Linbay好油16日在臉書上PO出一篇文章表示，「首先我要再次向被我影響到的人道歉，因為我幼稚且愚蠢的行為，造成了許多的影響。我犯錯了，也犯法了，也受到了懲罰，關押在看守所裡面度過了將近2個月，接下來還有相關的審判的部分，對於我自導自演相關的行為，我從一開始就認罪了，我也不做其他多餘的辯駁，錯的事情就是錯的」。

Linbay好油表示，「在看守所中有很多的時間思考與沉澱，當然我自己覺得自己很悲哀，都四十幾歲的人了，怎麼會把自己搞到這種地步，跟其他五個人關押在一個不到2坪的小空間了」，Linbay好油也說，「更多的時間是疑問，問自己為什麼要做這些蠢事，把自己搞到這種地步？」

Linbay好油直言，「真的要恨，我恨的是自己，恨的是自己的愚昧，不只讓自己身陷囹圄，也讓家人朋友擔心，也影響到其他人，退後原來是向前，在看守所的日子也讓我的想法有許多的改變，過去的我太熱衷在農業政策評論，不只花了我太多的心力，也讓我自己逐漸走偏，做出犯法的行為」。

最後Linbay好油也強調，「這個粉絲團經營已經9年了，是時候也應該有所改變了，未來我會減少經營這裡的時間，貼文就是以農業產銷相關資訊為主，盡量避免農業政策相關的評論。接下來我還是會繼續從事我農產運銷的工作，我會花時間編寫一本農產運銷實務的書籍，冀望能讓實務與理論結合，能寫出讓人能快速理解農產運銷的書籍。最後再一次的致歉，也向那些支持我的朋友與粉絲道歉，對不起讓你們失望了」。