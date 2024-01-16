當乖乖排隊的是傻子？有駕駛日前行駛在國道上，因大多數車輛都在乖乖排隊下匝道，沒想到，就有1輛轎車不乖乖排隊，打著右轉燈就想要插隊下匝道，於是，便看見駕駛的前方車輛，其車主都保持好默契，緊緊跟著前輛車，就是不讓插隊轎車切入；對此，網友也表示，「這樣就對了啊，錯過了請前往下一個匝道」、「這種地方才最需要科技執法，而不是一些奇怪的地方」。

臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」日前分享1段27秒影片，從影片中可見在國道1處匝道口，許多車輛紛紛排隊等著下匝道，然而就有1輛銀色轎車突然出現，並且慢速行駛在中線車道，並且打著右轉燈要切入，但前方的車輛沒有1輛想讓這輛不乖乖排的轎車，而在內線道的車輛快速奔馳而過驚險萬分，最後該輛轎車依舊無法切入，直到消失在畫面中；該粉專也在貼文寫下「就是不給你插」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這種地方才最需要科技執法，而不是一些奇怪的地方」、「總會有讓他的」、「大家都乖乖排就你最急」、「讓他插隊再檢舉他就好了，這張罰單不便宜啊」、「舒壓，這種三寶，就是要給點教訓」、「這樣就對了啊，錯過了請前往下一個匝道」、「當乖乖排隊的是傻子嗎？」。

不過，另外也有網友表示，「我會給他進來」、「要學會互相禮讓」、「我都是禮讓他，檢舉他，付費插隊我給過」。