宣萱、李銘順飾演離異夫妻。（三立提供）

温昇豪飾演牧師。（三立提供）

宣萱飾演失去愛女的媽媽。（三立提供）

由李銘順、宣萱、温昇豪、徐彬、黃暄婷主演的家庭驚悚懸疑劇《誰殺了她》，19日在三立都會台首播，這部跨國製作的新戲集結台灣、香港及新加坡三地實力派演員，劇情主要描述一宗女高中生命案，讓完美家庭頓時破裂，也揭發了人性善惡，李銘順所飾演的父親為保名聲毀滅證據，母親宣萱在女兒過世後為引出兇手不惜以身試法，演活了一位母親失去女兒的痛。温昇豪則飾演一位神祕牧師，預告片一推出後，觀眾就大呼「宣萱、李銘順、温昇豪聯手飆戲太過癮了！」、「港台新聯手，好讓人期待！」、「宣萱ㄟ，小時都看她港劇，回憶啊！」

劇情描述孫善琪（黃暄婷 飾）是個品學兼優的高中生，她在閏年2月29日那晚遭到殺害，截肢的大腿被套上日本浮世繪絲襪棄河尋獲。在找尋兇手的過程中，母親邵若雲（宣萱 飾）從警方得知一直以為是乖乖女的善琪，居然是色情網站的主播，觀看直播的用戶可以付錢讓她脫衣服；同時，邵若雲的家庭也出現裂痕，她與丈夫孫艾倫（李銘順 飾）離婚，又與兒子孫善文（張值豪 飾）關係惡化，導致監護權將給予孫艾倫，但邵若雲的夢靨還沒結束，她意外得知4年前事發當晚，女兒憤然離家是因為發現，付錢看她裸體的客人竟然是自己的父親，劇情撲朔迷離。

50多歲的宣萱，也是凍齡女星，她曾是香港TVB電視台的當家花旦之一，演過不少膾炙人口的港劇，包括與古天樂合作演出的《尋秦記》、刑事偵緝檔案系列、壹號皇庭等，並得過不少電視大獎，也曾多次獲得香港年度最受歡迎電視劇女演員，已近3年沒有看到她新的電視作品。她表示這次看到《誰殺了她》預告片時，都會起雞皮疙瘩。

金鐘視帝李銘順這次也改變戲路，飾演一位變態父親，原先美好家庭關係，直到女兒慘遭殺害後，開始產生了裂痕，對李銘順最大考驗的一場戲，就是看著直播主女兒自慰劇情，黑暗無比。

而温昇豪飾演牧師，他卻認為自己身體裡住著魔鬼，温昇豪表示拍這檔戲在新加坡待了二個月 就是去年的三月到五月，他跟李銘順本來就很熟，所以對戲完全沒問題，他記得當時拍這部戲時，有段時間李銘順在台灣拍，温昇豪在新加坡拍，直到李銘順回去拍攝才繼續合作，「我們還找時間一起打高爾夫球。」温昇豪跟宣萱是第一次合作，「她很nice，我們聊天聊得非常開心！」一直到現在都還有聯繫，是一個很開心的跨國合作機會。温昇豪16日啟程前往新加坡，參加該劇首映會。