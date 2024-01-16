2022年7月出道的韓國人氣女團NewJeans，是成員平均年齡只有16歲的女子團體，以清純外表、輕快的曲風進入大眾視野。怎料，日前成員Minji（金玟池）在直播時因為脫口說出「刀削麵是什麼」而引發韓國網友不滿，輿論發酵後，今（16日）Minji發出聲明道歉。

Minji在去年1月和團員一起上網路節目，在談到Minji很挑食的話題時，Minji自言自語說出「刀削麵是什麼？」怎料，因為這樣引發韓國網友不滿，認為身為韓國人Minji怎麼會不知道在韓國十分普遍的刀削麵，紛紛認為她是在買弄人設、裝高貴。而在今年1月份Minji在直播時，又提到這個話題，但因為是用比較輕鬆的語氣，被網友認為態度不佳。

隨著事情延燒，Minji發出官方道歉聲明，她表示原意是想用自然輕鬆的方式和Bunnies(粉絲名)互動，如果因此展示出不好的態度而讓粉絲難過，她感到很抱歉，而她也解釋「由於我很挑食，從未吃過刀削麵，所以在思考刀削麵的種類和味道時，我不知不覺地說出了『刀削麵是什麼』。」

Minji表示一開始，沒有意識到她的自言自語可能會被誤解，雖然她有想過要進行明確的解釋，不過她感覺已經鑄成大錯，本來以為隨著時間的推移，這件事會漸漸平息。怎料卻有越來越多的言論困擾著她，Minji坦言「甚至牽扯到與成員之間的關係，讓我感到非常困擾。」

最後Minji再次道歉，強調以後會更加小心，注意言行，以確保不再犯同樣的錯誤。道歉聲明一出引發各界訝異，就連PTT上網友也不滿表示「覺得沒必要，被網暴了」、「刀削麵道歉文...呃」、「超無言」、「偶像難為..」、「到底為什麼要道歉阿？」、「酸民power」、「真心疼，道歉只會讓黑粉覺得勝利，更得寸進尺」、「公司要處理惡評的方式是讓成員道歉嗎？」