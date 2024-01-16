農曆新年即將到來，台彩已宣布，「威力彩」、「大樂透」與「BINGO BINGO賓果賓果」3款電腦型彩券，春節加碼總獎金新台幣9.7億元，創近7年新高，也是史上第二高。不過如果想要在春節到來之前提早領到「大紅包」，就趕緊拿起手邊的彩券對獎。台彩表示，大樂透本期（1／16）頭獎獎金上看1.1億元。最新獎號已經出爐！

大樂透第113000005期今（16日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為01、03、20、21、36、40，特別號為44。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。