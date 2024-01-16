據大陸官媒報導，原中共浙江麗水市委書記胡海峰獲任命為民政部副部長，胡海峰為中共前總書記胡錦濤之子，畢業於北京交通大學與清華大學。由於胡錦濤在中共20大會議中被請出會場後，外界不看好胡海峰在政壇的發展，不久前胡海峰傳出離開麗水前往北京，曾傳出可能進入民政部，但遲遲未見發表新職，直到16日才終於由官媒發表出任民政部副部長。

《中新網》引述中共人力资源和社会保障部網站消息，國務院近日任免一批政府工作人員，其中浙江麗水市委書記胡海峰獲任命為民政部副部長，任命宋其超為財政部部長助理，郝軍輝獲任命為國家消防救援局政治委員。

51歲的胡海峰為中共前總書記胡錦濤之子，他本科就讀於北方交通大學（現北京交通大學）計算機與科學技術系，研究生就讀於清華大學工程物理系核電子學與核探測技術專業，是清華大學經濟管理學院第一屆EMBA畢業生。

胡海峰曾經在中糧集團任職，也曾擔任同方威視技術股份有限公司總經理，2008年1月晉升為母公司清華控股有限公司黨委書記。2009年10月，任清華大學副秘書長。2010年4月，任浙江清華長三角研究院黨委書記。

2013年5月胡錦濤卸任中共國家主席並退休後，胡海峰進入政界，出任中共浙江省嘉興市市委副書記。此後兼任中共嘉興市委政法委書記和市委黨校校長，歷任嘉興市副市長、代市長、市長，2018年升任中共麗水市市委書記。2022年6月當選為中國共產黨第20次全國代表大會代表。

在中共召開20大時，胡海峰仍在麗水市委書記任上，20大之後網上傳出胡海峰可能因胡錦濤被請出會場一事影響仕途，但另有一說稱胡海峰可能因此獲得晉升民政部副部長。但大陸5日公布的國務院任免國家工作人員名單，任命李保俊為民政部副部長，不少媒體認為胡海峰升官的消息可能落空，在官媒發布胡海峰新職後，各種傳聞也獲得澄清。