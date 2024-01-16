銀行主管表示，市場最樂觀預期美國聯準會（Fed）今年將降息4碼以上，但在正式降息以前，高利率仍未扭轉，美元高利仍有強大吸金力，加上大陸經濟尚未明顯復甦，我國人民幣存款餘額逐步探底，1月續降機率很大。

央行指出，12月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款月增5.05億元，增幅0.49％，小升至1,029.1億元，其中，法人戶終止連18個月下降、個人戶也終結連33個月減少；國際金融業務分行（OBU）則月減30.31億元或9.82％，升至278.48億元。

央行官員指出，DBU餘額上升，主要以法人戶增加較多，主因廠商收回對外直接投資跟關係企業的融資，以及有貨款收入增加，而個人戶也難得呈現增加，但並非出現反彈趨勢，只能說有止跌。而OBU餘額下降，則因部分人民幣定存到期轉為美元存款，還有部分支付大陸貨款，也導致存款餘額減少。

官員表示，除了大陸經濟基本面不佳的推力，更大原因是美元去年真的很強，匯利率都狠強，雙率題材下，國內投信ETF債券型基金大熱，理財需求仍是國人考量重點。

官員近一步指出，人民幣存款自2013年開辦，前兩年人民幣匯率非常好、利率也高，但近兩年開始走下坡，反映經濟環境改變，中美貿易衝突下，人民幣匯價大幅走弱，且人民幣專案存款利率也從過去一度高達5％，如今僅剩1％左右。

進一步觀察銀行各天期人民幣存款利率，目前1個月、3個月、6個月、1年等天期最高利率各為5.7％、1.9％、2.5％、2.2％，而目前則無9個月期專案。而至於中銀台北轉存款利率，1個月期為2.65％、3個月期2.6％、6個月期、9個月期及一年期同為2.55％。