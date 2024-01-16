一頭紅髮現年36歲的AV女優奧思塔潘可（Daria Ostapenko），平時活耀於Only Fans等情色平台，近日在波蘭被警方逮捕，因為她實際身分是為了白俄羅斯強人總統盧卡申科工作的女間諜。

奧思塔潘可因身分暴露在波蘭被捕。（圖／翻自《每日郵報》）

據英國《每日郵報》報導，奧思塔潘可本身具有獸醫資格，但長期活躍於Only Fans平台，過去還曾用另外一個藝名拍過AV，大家對她的印象是一名情色女模、AV女優，而且還是一名經常親近民主派的人士。從過去奧思塔潘可的生活照可見，她經常參加反抗盧卡申科、流亡海外的民主派人士聚會，甚至還主張暴力革命。

奧思塔潘可因身分暴露在波蘭被捕。（圖／翻自《每日郵報》）

不過近期奧思塔潘可被發現，實際身分是一名女間諜，報導指出，奧思塔潘可在一次聚會喝醉酒，意外暴露自己的真實身分，隨後即遭波蘭當局逮捕調查。波蘭當局指出，奧思塔潘可在過去7年成為盧卡申科的女特務，故意滲入民主派人士的圈子，趁機竊取民主派機密與成員動向，隨時向盧卡申科報告，讓白俄情報單位可準確掌握民主派成員的行動，她的手機裡也搜出相關證據。根據波蘭的《反間諜法》，恐面臨5-30年徒刑。

另外波蘭媒體《Onet》則分析，奧思塔潘可可能有把柄被白俄政府抓到，疑似與她的情色事業和涉及賣淫有關，因此才被白俄情報單位吸收控制，並進一步竊取民主派機密。