大陸麻醉醫師兼網紅朱翔，常在網路發布醫學科普知識聞名，12日凌晨突傳猝逝，享年46歲，而他過世前2天還發布關於病人手術後的醫學知識，未料現卻發生憾事，讓外界都震驚不已。

朱翔12日猝逝消息傳開後，不少人都感到相當惋惜，他的同事也發聲哀悼，透露朱翔私下為人，「是一個謙謙君子，溫潤如玉的人」。而朱翔的死因並未公開，但他的同事在社群平台透露，他是感染新冠病毒變異毒株，誘發了心肌梗塞才突然離世。還有一名知情者表示，朱翔得新冠後還繼續上班，最終引發急性心肌炎。

朱翔從事醫療工作已有20多年，目前是南通大學附屬醫院的主任醫師，他同時也有醫學博士、麻醉手術科副主任、碩士研究生導師的身分，曾培養出10位碩士研究生，而他時常在抖音分享醫學知識，擁有超過14萬粉絲追蹤。

網友聽聞噩耗，也難以置信，紛紛留言表示「多麼希望這個消息是假的」、「太可惜了，又失去一位好醫生」、「救了那麼多的人，卻沒救到自己」、「正是出成果的年紀，好年輕啊，可惜」、