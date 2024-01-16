年關將近，基隆市警局第四分局、刑事警察大隊及訓練科邀請健身網紅「健人蓋伊」與藥師、波波扮演歹徒，進行防搶演練，相當逼真。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

年關將近，基隆市警局第四分局、刑事警察大隊及訓練科邀請健身網紅「健人蓋伊」與藥師、波波（圖中紅衣者）扮演歹徒，進行防搶演練，相當逼真。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

年關將近，基隆市警局第四分局、刑事警察大隊及訓練科邀請健身網紅「健人蓋伊」（前排中）與藥師（前排左）、波波（前排右）扮演歹徒，進行防搶演練。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

「通通不要動！搶劫！」只見3名歹徒進入基隆二信合作社安和分行持槍高喊搶劫，要求將行員將櫃內現金置於櫃台，原來是基隆市警察局第四分局、刑事警察大隊及訓練科共同協辦金融機構防搶演練。警方表示，為因應春節將至，民眾至銀行及ATM提領現金需求增加，容易引起不肖歹徒覬覦，特別與銀行及網紅「三健客」團隊合作，於16日下午2時實施自衛及防搶演練。

警方表示，本次特別邀請網紅「三健客」團隊的蓋伊、波波、藥師擔當演出歹徒，為求演練逼真，確實達到訓練行員機警性，警方事先僅與合作社主管協調、溝通。

警方指出，演練現場由3名網紅假冒歹徒，手持槍械進入搶劫後離去，為求追緝的黃金時間，行員現場應變能力及第一時間記住歹徒的特徵、行進方向，使用交通工具則為重要，經分局勤務指揮中心通報後，立即前往追緝。

警方強調，本次演練目的，主要使分局警員熟稔重大、特殊刑案發生之圍捕作業程序，訓練臨場應變能力，並結合各層次之機動組合警力，運用各重要聯外道路口攔截點、監視器系統等，於重大刑案發生後，即時追緝攔截罪犯、迅速破案，發揮勤務指揮管制功能，使歹徒不敢存有僥倖心理，以維護本分局轄內治安。

警方提醒，年關將近，為了讓民眾過好年，已加強巡邏、守望等各項勤務作為，防範各類刑案發生，對於金融機構、銀樓業、各大超商、大賣場等金錢匯集處所亦已增加巡邏密度及能見度，遏阻妄想伺機而作之不法歹徒，維護民眾生命財產安全。

刑警大隊大隊長劉貞汝也呼籲，農曆年節期間，提醒民眾前往融機構提領現金時，務必注意周遭可疑人、事、物，若有存匯大額現金需求，均可撥打110向各警察機關提出申請，以保障自身及財物安全。