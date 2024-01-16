35歲女星趙麗穎早年參加選秀比賽「雅虎搜星」，被名導馮小剛賞識，奪得冠軍成為馮小剛廣告女主角，她從小配角慢慢演起，靈動演技和可愛臉蛋很快引起觀眾注意，代表作《陸貞傳奇》、《杉杉來了》、《花千骨》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》部部爆紅，且收穫正面評價；日前趙麗穎電影上映，她以手語為電影宣傳，被聽障女孩誇獎很標準。

由張藝謀執導的電影《第二十條》找來趙麗穎、雷佳音、馬麗、張譯、于和偉、劉耀文、王驍，將於大年初一上映，趙麗穎在戲中扮演一位聽障人士，日前她為宣傳電影特地以比手語的方式介紹自己與角色，一位聽障正妹看到後用手語方式表示能看懂趙麗穎的手語，同時誇：「趙麗穎姊姊作為健聽人會打這些手語已經很厲害，我非常開心她能出演這個角色，我也希望能用她的影響力，更加推動一些社會的包容和重視」。

影片曝光後，許多網友表示：「這個女孩也很棒，打的手語很有力量，發自內心」、「希望多多給予聽障人士關懷，社會多點愛」、「有被感動到」、「希望麗穎能夠用自己的影響力帶給大家更多正能量」。

趙麗穎在《第二十條》造型樸素，釋出片段神情憔悴，好像是農村婦女的角色，哭戲感染力超強。趙麗穎看到後再發了一條手語表達「謝謝大家的喜歡，我收到了，謝謝」，真誠舉動收穫許多網友誇讚。