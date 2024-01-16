受惠台積電擴廠效應，帶動全台科學園區周邊房價猛漲，竹科、南科近五年房價翻倍飆漲，而中科隨著台中園區二期擴建案去年底過關，區域房價早已率先反映，中科台中園區所在地的西屯區，7字頭單價交易頻傳；反觀房價還在3字頭的中科后里園區，百萬年薪產業不少且持續擴編人力，購屋幸福指數堪稱中科生活圈之冠！

根據中科管理局最新統計資料顯示，中科后里園區截至2023年12月底，從業人員達12,487人，近五年從業人員增加3,373人；今年開春後，后科園區的美光科技、鴻海集團的業成、業泓，以及新鉅科、友達等大廠，紛紛開出大量職缺徵才，后科園區的從業人員擴張成長可期！

從上市櫃公司2022年財報的非主管職薪資統計表顯示，在后科園區設廠的鴻海集團平均年薪253.8萬元、藥華藥116萬元、正崴科技平均108.2萬元、豐興鋼鐵106.3萬元、友達光電104.4萬元；而位於后科的美光科技，大學新鮮人員工年薪平均100萬元，其他職缺年薪約有150萬元，相較主計處公佈的一般受雇員工薪資51.8萬～69.3萬元，科技人購屋能力高出1至2倍。

根據內政部實價登錄網調查中科園區所屬行政區，近一年預售住宅大樓與華廈的每坪均價，西屯區以均價68.7萬元居冠、其次是大雅區37.2萬元與沙鹿區31.9萬元；而后科所在地的后里區，近一年成交均價為每坪30.1萬元。

此外，近一年來后里區「租不如買」現象愈趨明顯，去年后里區三房交易占整體集合式住宅交易的47％，近五成比例；其中，銷量與市占最多的新案「展裕丰格」，以科技新世代族群量身規劃，由七期豪宅御用建築師戴育澤頃力設計，特聘日本營造團隊-岩田地崎品管監造；加上五年防水保固服務，用堅實的品質、品管、售服讓科技新貴買的安心，更吸引不少豐原、神岡的中小企業主為二代置產。

而基地位在民生路、近文明路口的「坤悅禮御」，產品規劃37至39坪純三房，目前成交均價約36萬元；而純二房的「贊騰有道」，每坪均價已來到37萬元，還有兩筆交易單價逾40萬元。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，房價與科學園區的直接關聯主要建立在供需層面，園區持續擴建與徵才，就是看得見的剛性需求，特別是在房價尚未超漲的衛星城鎮，未來更有機會轉變成看得見的增值空間。