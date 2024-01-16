針對衛生福利部疾病管制署今（16）日下午公布高端疫苗合約，民眾黨團回應，根據疾管署公布之採購合約顯示，當時對於國產疫苗療效評估標準根本尚未定案，就簽訂採購合約，根本先射箭再畫靶。

民眾黨團表示，根據疾管署公布之採購合約顯示，疾管署於2021年5月28日與高端疫苗生物製藥股份有限公司（下稱高端）完成「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017） 」 之合約簽署；惟，除了當初衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）尚在召開專家會議確認所擬定療效評估方法合適性，當時對於國產疫苗療效評估標準根本尚未定案，就簽訂採購合約，根本先射箭再畫靶。

民眾黨團指出，根據今日公布2021年5月28日簽訂之合約內容，並未存在保密條款，然而，高端卻於2021年5月30日發布之重訊第六點表示：「依採購機關要求，合約其他細節不予公開。」，衛福部應向國人說明當時為何要求不予公開，抑或高端涉嫌重訊不實。

民眾黨團提及，高端疫苗於2021年7月18日通過審查取得緊急使用授權（EUA），審查匆促的程度，是否係為滿足合約所規定履約期限之要求，衛福部不應迴避社會質疑，僅想避重就輕帶過；此外，根據今日衛福部公布之合約，疾管署與高端在高端疫苗取得EUA後，旋即於2021年7月19日進行契約變更，新增「保密合約」，時間之「湊巧」，足證民進黨政府只有在迴避監督時，才會展現出如此高的「效率」！