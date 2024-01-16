張善政赴警大表揚50名績優消防人員。(蔡依珍攝)

張善政赴警大表揚50名績優消防人員。(蔡依珍攝)

張善政赴警大表揚50名績優消防人員。(蔡依珍攝)

張善政赴警大表揚50名績優消防人員。(蔡依珍攝)

張善政也視察電動車事故搶救暨大量傷患救護演練。(蔡依珍攝)

張善政也視察電動車事故搶救暨大量傷患救護演練。(蔡依珍攝)

119消防節將至，為感謝所有消防人員的付出，桃園市消防局特別在孕育眾多消防菁英的中央警察大學舉辦慶祝活動，頒獎表揚50名績優消防人員，市長張善政肯定獲獎同仁的優異表現，並向所有打火弟兄表達最深切的敬意與謝意，期勉未來繼續發揮消防專業能力，守護市民生命財產安全。

張善政表示，消防業務涵蓋範圍廣泛，在火災、地震、山難、車禍等災害現場都有消防同仁的身影，消防人員除趕赴現場救火、救難及救護之外，還有許多不可或缺的後勤工作，十分辛苦。他感謝消防同仁辛勞付出，也感謝議員夥伴們在市議會對消防局預算的支持，讓消防同仁能有更好的工作環境。

張善政說，為給予消防同仁更多支持、提升救援工作效率，市府持續充實消防人力及裝備器材，並結合智慧科技，運用消防科技工具，讓市民的生命財產更有保障。此外，為了讓孩子們自幼培養防災意識，市府也在桃園市所有小學推行地震、火災的防災訓練，分3年逐步推行，希望培養孩子們防災避難的應變能力，無論是在火災或是地震現場都能保護自己及家人。

張善政也表揚「消防楷模」暨「績優義消」、「義消特搜」、「義消救護」、「防火宣導」及「消防志工」等50名績優消防人員，頒獎後張善政也視察電動車事故搶救暨大量傷患救護演練、參觀消防科技器材展示及世界警察博物館，實地瞭解消防救災救難的實務運作情形。

消防局長龔永信表示，119消防節表揚活動除表彰平時在外衝鋒陷陣及在各項工作上全力以赴的消防與義消同仁外，也期盼藉此提升整體工作士氣。此外，農曆春節將至，防救災工作更要提高警覺，特別感謝消防兄弟姊妹堅守崗位，在過年期間犧牲假期及與家人團聚的機會，默默守護桃園市民的生活安全，讓市民朋友們安心過好年。