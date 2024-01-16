民進黨總統當選人賴清德在競選期間，表態支持公開高端新冠疫苗採購合約，但政府遲未有動作，在賴當選後，疾管署今(16日)下午臨時舉行記者會，署長莊人祥親上火線公開58頁契約內容。對此，前立委郭正亮16日就表示，「他公佈採購合約，那個定價的部分就直接寫在合約裡面了，他一定有一個定價的委員會，重點是那個委員會怎麼開會的？價格是怎麼做出來的？這裡面有幾個真的要去追究」，引發討論。

郭正亮16日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「他公佈採購合約，那個定價的部分就直接寫在合約裡面了，他一定有一個定價的委員會，重點是那個委員會怎麼開會的？價格是怎麼做出來的？他只給你看合約，並沒有告訴你那個過程」，郭正亮提到，「這還有兩個部分，就是高端寫了報告，基本上請專家來開會，他們認為高端寫的報告可信，只有那一群專家有驗貨，就得到製造許可，開始製造，可是製造之後到交貨，疾管署跟食藥署有沒有在驗貨？」

郭正亮認為，「這段並沒有做驗貨，就按照之前專家會議審過的形式就相信高端了，高端那個東西就算有效，就開始大量生產，政府有沒有驗貨這關、有沒有抽檢每個生產的高端都符合那個效能，基本上這裡面有兩個政府相信的部分，第一個就是相信高端做的實驗數據，有防疫作用；第二個是他送貨到食藥署的時候，食藥署大概只看形式文件，就不查了，這裡面有幾個真的要去追究」。