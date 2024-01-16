民眾黨主席柯文哲雖在2024總統大選敗選，但掌握立委8席，在國會三黨不過半之下成為關鍵少數。國民黨副主席連勝文表示，國民黨與民眾黨先確定彼此合作方向，包括在監督制衡法案與弊案調查，也應修改總統選舉罷免法，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，另推動不在籍投票，這些達成共識後，未來立院正副院長選舉便能水到渠成。媒體人黃揚明則認為新國會可研究此議題，找出讓總統代表性提升的方案。

連勝文表示，有些重要的議題大家可以討論合作，像是重要法案，包括房地法案、監督制衡法案與弊案追查等，這些大家可以討論，先確定方向後再來談合作，這是重要的事。國民黨也有想要通過的法案，畢竟監督制衡方面，雙方有很多共同目標，可從這方面開始做。他個人想法，像是在總統相關法案中，是否可以改成採絕對多數制、兩次投票，因現在是只要4成就可以贏了，讓6成民意反對仍照樣當選總統，照樣耍威風。

連勝文提到，因此是否在未來法案中，國民黨或民眾黨可以修改《總統選舉罷免法》等相關法案，提出未來總統採絕對多數才能當選的制度，而非相對多數，且應推動不在籍投票，這些事情確定合作方向達成共識，有共同目標後，雙方合作在立法院正副院長選舉便能水道渠成。

黃揚明今(16日)在臉書發文提到，我國總統選制的法源在《憲法增修條文》第2條第1項：「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之....總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以得票最多之一組為當選.....」他質疑，僅規範「以得票最多之一組為當選」，而直接修《總統副總統選罷法》增加二輪投票絕對多數制（首輪有人過半即當選，首輪無人過半得票前二名第二輪投票），是否涉及違憲？是否非修憲不可？建議新國會可研究看看。

黃揚明直言，不過，中華民國總統民選8次，就有2次總統得票率無法過半，機率達1/4，確實有必要研究一套讓總統代表性提升的方案。

網友表示「確實需要，這才是更成熟的制度。但修憲門檻太高，綠營大概會用生命來阻擋」、「既得利益者，他們兩次選舉都是這樣來的，怎會輕易修憲？台灣無限輪迴的命運」、「不過半，就是有超過一半以上的人不支持他，怎麼會有執政的正當性？世上許多民主國家都因為不過半的總統無法令人信服，必須第二輪投票，選出得票過半的總統」、「這不成比例，該修」。