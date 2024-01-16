女星元元（吳婕安）甜美可人、身材火辣，在社群網站上累積大批粉絲支持，常受邀作客各大熱門綜藝節目，傻大姐性格被粉絲封為「呆萌女神」。近日她在節目中透露尾牙戰袍這樣穿，竟拿到近10萬塊紅包，引發現場來賓驚呼。

元元近日作客節目《女人我最大》分享尾牙時的戰袍，畫面中可見，元元身穿一襲黑色包臀洋裝，上半身微開深V的剪裁小露性感，下半身開岔露出逆天美腿，「上下齊開」的剪裁設計低調卻又藏著滿滿細節：「我就覺得這一套是老闆會喜歡的…很簡單又不會覺得很有距離感」。

元元透露當天晚上就拿到近10萬元的紅包，並大方透露尾牙秘訣表示，很多老闆通常很喜歡互動感，除了穿上戰袍外，稱讚老闆、一起自拍多些互動：「可能紅包就5萬塊了」。影片也引發許多網友稱讚：「元元真的很優雅、很有層次、也有性感」、「來賓有漂亮可愛笑容可掬的元元看到很高興」、「元元的笑容可掬、落落大方、搭配應對進退對答如流」。