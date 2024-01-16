桃消辦防火座談宣導，因應春節煙火高峰期，呼籲勿販售、囤放過量煙火。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃消辦防火座談宣導，因應春節煙火高峰期，呼籲勿販售、囤放過量煙火。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃消辦防火座談宣導，因應春節煙火高峰期，呼籲勿販售、囤放過量煙火。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

農曆春節將至，桃園市政府消防局第一大隊大林分隊與龜山分隊今辦理龜山產業園區防火管理座談會，提醒各場所防火管理人連假期間應落實執行消防防護計畫工作，同時因應春節煙火高峰期，也呼籲移工勿販賣爆竹煙火及避免超量儲存爆竹煙火，多注意用火用電安全。

消防法修正案已於去年6月21日公布生效，針對供營業使用場所違反消防安全設備設置及維護、防焰物品使用、防火管理業務等規定，經檢查不合格，已經由原規定應先通知限期改善修正為逕行舉發並裁罰，罰鍰金額並大幅提高為2萬元至30萬元，同時提醒園區內各廠家應多注意消防安全設備維護及強化防火管理制度。

大林分隊分隊長黃章瑋表示，防火管理制度能夠強化場所自主安全，降低災害風險，為民眾生命財產安全提供多一分保障。

此外春節連假期間為施放爆竹煙火高峰期，龜山分隊分隊長黃稟雄亦透過本次座談會宣達爆竹煙火相關法令，購買時需注意是否有合格標示，各場所外籍移工勿販賣爆竹煙火及避免超量儲存爆竹煙火，注重消防安全平安過好年。