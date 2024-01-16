外交部次長田中光15日宣布中華民國與諾魯共和國斷交，並透露諾魯曾向我國索取巨額的經濟援助，並就台灣及中國大陸提供的援助方案進行比價。對此，前立委沈富雄16日就表示，「其實我們有很多學術團體都有討論，如果台灣的外交降到0外交國的話會怎樣？大部分的結論其實都是無所謂」，引發討論。

根據路透社報導，諾魯15日發布聲明指出，將會中斷與台灣的外交關係，並承認中華人民共和國。諾魯於官方聲明中宣布轉向「一個中國」原則。聲明表示，「為了諾魯及諾魯民眾的最佳利益，我們將轉向一個中國原則。

該原則符合聯合國第2758號決議，決議承認「中華人民共和國為代表全中國的唯一合法政府，並且尋求與中華人民共和國恢復全面外交關係」。

沈富雄16日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「像諾魯這種斷交的事情，台灣人民已經無感了，愛斷就斷，諾魯這個國家整體大小是蘭嶼的一半，大部分的國家並沒有在諾魯設大使館，根本就沒有」。沈富雄最後也說，「其實我們有很多學術團體都有討論，如果台灣的外交降到0外交國的話會怎樣？大部分的結論其實都是無所謂」。