賴薇如、古曜威因做公益結緣，近日聯手各砸6位數打造寵物友善餐廳。今（16）日2人出席開幕記者會，賴薇如自豪店員都是她精挑細選過的鮮肉。她與男友Royal（邱樂偉）穩定交往6年，昨受訪表示「不排斥先有後婚」，萬一有需要，會考慮做試管。

賴薇如的新婚房買在新北市，裝潢即將完工，預計農曆年前入厝、完成結婚手續。被問男友是否已求婚？她笑回：「我們都很務實，有沒有求婚都沒關係，都這個年紀了，有小孩比較重要。」她覺得女孩很貼心，私心希望第一胎能生女寶寶。

未來是否會因為家庭淡出演藝圈？賴薇如說：「若是因為要顧小孩，必須離開也沒關係，不過還是要看狀況。」認為女人依然要有事業，才不用看人臉色，且會想開店，就是想多點被動收入。

聊起創業心得，2人坦言一開始想做「綠茶店」，但時間太趕，籌備好就已經冬天了；古曜威很愛吃義式料理，店裡的餐點很符合他胃口，未來有機會就會帶愛犬當一日店長，衝衝買氣。