民進黨總統當選人賴清德在競選期間，表態支持公開高端新冠疫苗採購合約，但政府遲未有動作，在賴當選後，疾管署今（16）日下午臨時舉行記者會，署長莊人祥親上火線公開58頁契約內容。對此，前立委蔡正元16日就表示，「第一次看到這麼爛的契約，我從以前在經商、在外商機構、銀行，採購契約裡面，沒有寫任何品質的規定」，甚至更接著點出，「那個『專案核准製造許可』，換句話說，如果高端品質不好你不能用契約來告他，你只能告衛福部為什麼核發這個製造許可」，引發討論。

蔡正元16日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我跟各位講，第一次看到這麼爛的契約，我從以前在經商、在外商機構、銀行，採購契約裡面，沒有寫任何品質的規定，我買車子，車子的等級是什麼？都有基本的條件，他裡面都沒有，他只在附件一第七條，『交貨疫苗必須取得衛生福利部核發之藥品許可證或專案核准製造許可』，有這樣買東西的嗎？你在開玩笑是不是？」

這令蔡正元不禁質疑，「我們買武器是不是也是這樣？武器合約裡面，武器的規格、武器的性能、武器的品質、武器的檢驗呢？換句話說，重點在『專案核准製造許可』，我要買什麼不知道，約簽了以後再決定我要買什麼，這兩碼子事，有人這樣買東西嗎？」

蔡正元最後也說，「契約裡面沒寫要買什麼東西，所以那個『專案核准製造許可』，換句話說，如果高端品質不好你不能用契約來告他，你只能告衛福部為什麼核發這個製造許可」。