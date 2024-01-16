韓國男神李棟旭攜手《屍戰朝鮮》金慧峻主演的Disney＋新劇《殺人者的購物中心》即將開播，2人昨（15日）出席在首爾舉辦的記者會，李棟旭頂著一頭銀灰髮帥氣現身，立刻成為全場的焦點，對此，他解釋：「染髮原因是為了讓粉絲開心，去年年末簽名會前就染了，也想著如果在宣傳時頂著這個髮色，粉絲應該也會覺得很有趣吧，雖然常會忘了已經染髮。」

《殺人者的購物中心》講述一名大學生鄭智安（金慧峻飾）突然被一群戰力滿點的刺客追殺，因此被迫逃到自己小時候居住的叔叔鄭鎮萬（李棟旭飾）家中。在拚命奮戰以求生存的同時，智安開始回憶起叔叔生前傳授給自己的特殊訓練，並將靠著這些技能想辦法活下去。即便對生前留下許多謎團的叔叔感到不解與害怕，智安必須在這場攸關性命的攻防戰中，找出叔叔隱藏多年的秘密，並釐清大家趨之若鶩的購物中心、以及購物中心中存放的大量軍械武器背後的真相。

該劇是改編自韓國作家姜智英的同名小說，導演李權受透露，雖然原著中的鄭鎮萬是個肥胖禿頭大叔，但很難找到這種形象的演員能，且故事有很大一部分是在講述鄭鎮萬的過去，「我認為必須長得帥，且戰鬥力強，還要給了一種冷酷的感覺，因此選擇了李棟旭」。李棟旭在劇中除了是演殺手購物中心的老闆，也是智安的叔叔，「他為了讓智安變更獨立，所以在相當嚴格的環境中撫養她長大」，不忘澄清自己私下其實是很幽默善良的人。

劇中有許多帥氣的槍戰場面，李棟旭透露「因為角色設定曾是一名傭兵，所以劇中都是實際在軍隊中使用的動作，和以前其他作品中的吊鋼絲等『奇幻型』的動作戲不同，這次以刀劍槍為主的近身『實戰型』動作戲，是個非常新鮮的體驗」，但也忍不住搞笑抱怨「練習時的動作戲真的太麻煩」。飾演他姪女的金慧峻也備受折磨，劇中除了槍戰外，還有不少格鬥場面，為此去武打學校特訓了4個月，「第一天先進行了體力鍛鍊，那時候最累，甚至到了想放棄的程度」，最後決定把自己放下接受挑戰。

被問到劇中的默契如何時，李棟旭先是大讚「我們在戲外的關係也很好，雖然是叔姪關係，偶爾會有聰明的妹妹幫助傻瓜的哥哥的感覺，多虧了她，我得到了很多幫助」，金慧峻也回誇「我個人是非常依賴他，剛開始上武打學校一直說自己很辛苦，卻沒有人願意站在我這邊，只有棟旭哥對我說『不要受傷，就做自己能做的就好』，那句話溫暖得讓我想流淚」。

另外，李棟旭被問到日前因作客劉在錫主持網路節目《藉口GO》獲得大賞，他先是笑說「雖然不曾以演員身分獲得大賞提名，但作為YouTuber得到了認可，我也相當感激，現在，我將介紹自己是一名專業的YouTuber，也謝謝劉在錫的邀請，並坦言，為了要給大家帶來更多的歡笑感到相當有壓力，一直在思考如何讓自己每句話和每個動作更搞笑，「我現在不敢上《藉口GO》了」，希望大家也能多多關注《殺人者的購物中心》。該劇共8集，明起在Disney＋獨家更新。