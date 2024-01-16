民眾黨主席柯文哲選前宣布「民調蓋牌」，更批評「台灣充斥許多假民調」，直呼「潮水退了就知道誰沒穿褲子！」但隨著柯敗選，民眾黨內參式民調也被外界質疑失真，《關鍵時刻》主持人劉寶傑痛批，民調是一種專業的形成，民眾黨為了勝選，不惜毀謗民調專家，簡直卑鄙無恥！

2024總統大選中，民眾黨總統候選人柯文哲以369萬票落選，先前民眾黨內封關內參式民調皆指出，民眾黨柯盈配始終緊咬民進黨賴蕭配，如今柯文哲敗選，遭外界質疑民調失準。對此，媒體人張禹宣在《關鍵時刻》中表示，柯競辦總幹事黃珊珊做這個選前民調，她作為一個政治人物，應該要出來對選民道歉，坦承民調錯誤。但敗選後，她僅說要滾動式檢討並了解相關狀況，「顯然是打死不認錯！」

節目主持人劉寶傑更火大痛批，台灣其實是一個非常難能可貴的公民社會，在各個領域裡面，都有一些人勤勤懇懇，非常認真，非常尊重自己專業，而民調是一種專業，需要長期的累積和經驗判斷，此外，研究方法、取樣都須符合科學根據，但民眾黨為了要勝選，不惜打破這個社會的專業，即便知道這個人勤懇，長期在民調上工作，都可以去毀謗、質疑他，「我覺得是惡劣卑鄙無恥，下流的行徑！」

劉寶傑接著表示，這些下流的行徑，民眾黨竟然敢一道菜、一道菜端出來，民眾黨主張理性、科學、務實，但是「一個滿嘴科學的人，竟然用最惡劣的方式，去毀掉科學的根基！」持不同意見的人，只要覺得有危害就去詆毀？