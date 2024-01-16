疫情期間高端疫苗受到許多關注，衛福部今（16）日公告採購合約，引起全民關注，也有人發文質疑高端疫苗不像BNT、莫德納有國際認證，憑什麼一劑可賣881元，引起兩派網友熱議。疾管署則稱高端疫苗原始報價每劑950元，極力爭取才壓低價格。

一名網友在PTT八卦板不滿表示，高端疫苗是沒有通過WHO國際認證的東西，憑什麼賣這種價格，反觀BNT、AZ、莫德納都有通過認證，不解「高端憑什麼一劑 881元，有人知道為什麼嗎？」

貼文引起熱議，不少人紛紛開酸，「你打的是台灣價值，881元很划算了」、「注入民主的食鹽水才能解救眾生，當然不便宜」、「14位不知名的專家說的」、「我們的老百姓很有錢的」、「民主疫苗不要太不滿」、「硬要2-3期沒過就要買就超有問題好嗎」。

也有網友當忙緩頰，「笑死，你打AZ、BNT、莫德納就有付錢嗎」、「很少有國家有能力研發covid疫苗，台灣是其中一個，不值得驕傲嗎？」、「上周末已經告訴你，這是台灣人民的選擇」、「研發不用錢喔？採購量多少，以量議價」。

疾管署署長莊人祥今天在記者會上表示，和高端進行議價時，一開始高端開出每劑要價950元，後經疾管署極力爭取，每劑價格為新台幣881元；多劑量每劑價格新台幣810元，不僅價格較便宜，且配送的點從一開始的20個點，擴增到200個點，價格還包含了冷鏈、冷藏、以及疫苗接種受害救濟金。